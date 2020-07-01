Супружеская пара получила большие сроки за жестокое убийство владельца дома

Земгальский районный суд (Елгава) вынес приговор Эдгару и Светлане Шишковым, признанными виновными в убийстве своего приятеля, у которого они арендовали дом. Свою вину в содеянном муж и жена признали и попросили рассматривать дело без проверки доказательств. Об этом сообщает сегодня Latvijas Avīze.

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Согласно материалам дела, 21 августа 2019 года владелец недвижимости Юрис, у которого пара снимала дом, появился на пороге и устроил скандал. Экспертиза установила, что в момент убийства мужчина был пьян, в его организме констатировали 3,56 промилле. Насколько были пьяны Шишковы — неизвестно, поскольку их задержали лишь на следующий день в волости Элеяс.

Во время видеоконференции, в формате которой проходили заседания суда, Эдгар Шишков отметил, что в трагедии виноват алкоголь. Его супруга также отметила: "Если бы в Латвии не было алкоголя, не было бы в Латвии и проблем". Правда, судья ей резонно ответила: "Алкоголь доступен всем участникам процесса, но его употребление остается вопросом свободного выбора".

В итоге, суд приговорил Эдгара Шишкова к 14 годам и 3 месяцам тюремного заключения, Светлану Шишкову — к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения. При этом известно, что 25 нодевых ранений нанесли жертве женщина, а ее муж только наносил Юрису удары ногами и руками.

Оба ранее судимы за кражи и ограбление. На момент совершения убийства у их еще не были погашены предыдущие судимости. Дочери убитого пара должна по решению суда выплатить 803 евро в качестве возмещения материального ущерба, 20 000 евро — в качестве морального ущерба.