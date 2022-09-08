Свидетель: Римшевич оказывает давление, с этим связано ограбление

Бизнесмен Ренарс Кокин предоставил прокуратуре новые показания об угрозах со стороны Илмара Римшевича – учреждение просит Государственную полицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с ними ознакомиться. Об этом газете Diena сообщила прокурор Джена Андерсоне, обвинитель по другому делу, в котором Римшевич вместе с другим лицом уже находится под следствием за оказание влияния на свидетеля – бывшего акционера Trasta komercbanka Игоря Буймистера.

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Кокин выступает свидетелем в еще одном расследовании — бывшего президента Банка Латвии и бизнесмена Мариса Мартинсонса обвиняют в коррупционных сделках. Потенциально эти показания могут привести к изменению меры пресечения для Римшевича на более строгую и осложнить его положение в судебном процессе о влиянии на Буймистера, по которому бывший президент Банка Латвии обвиняется вместе с предпринимателем Угисом Таборсом.

В своем заявлении в Государственную полицию Кокин утверждает, что его дом ограбили 10 декабря прошлого года, и связывает это с "давлением, которое Илмар Римшевич пытается оказать на меня через различных посредников". Свидетель не называет имен конкретных посредников.

Diena отмечает, что в деле о влиянии на Буймистера прокуратура также полагает, что Римшевич пытался его организовать через посредника — бизнесмена Таборса. Показания Кокина имеют важное значение в расследовании так называемого основного дела Римшевича и Мартинсонса, поскольку этот бизнесмен много лет использовался президентом Банка Латвии в качестве посредника, организуя тайные встречи с банкирами. В ходе этих встреч делались прямые или косвенные намеки на необходимость взяток, чтобы влиять на решения Комиссии рынка финансов и капитала.