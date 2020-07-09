Свидетели помогли выследить и задержать грабителя, напавшего на юношу

Благодаря свидетелям в Елгаве по "горячим следам" удалось задержать 25-летнего грабителя, который в минувший понедельник напал на перекрестке улиц Аусекля и Пулкв. Бриежа на юношу и отобрал у того мобильный телефон.

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Как отмечают в Земгальском региональном управлении полиции, в результате нападения у пострадавшего были разбиты очки и электронная сигарета. Общий ущерб составил 405 евро.

Очевидцами ограбления стали двое мужчин, которые на машине выследили нападавшего, смогли его остановить и вызвали полицию. По делу начат уголовный процесс. Полиция поблагодарила неравнодушных граждан, благодаря которым удалось задержать подозреваемого.