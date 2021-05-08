Связывали изолентой и угрожали ножом: прокуратура предъявила обвинение грабителям
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Западно-земгальская прокуратура в марте предъявила обвинение двум мужчинам, которые обвиняются в вооруженных ограблениях, в том числе ограблении предпринимателя Мамерта Вайвадса осенью 2019 года, выяснило агентство LETA.

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По данным прокуратуры и Управления Госполиции Земгальского региона мужчины 1967 и 1982 года рождения совершили с 2018 по 2020 год три кражи и пять вооруженных ограблений. Одному из них также инкриминируется намеренная порча имущества.

Все преступления были совершены в Земгальском регионе — в основном в Елгаве и Елгавском крае. По версии обвинения, мужчины вламывались в частные дома и угрожали ножом и предметом, похожим на пистолет. Чтобы потерпевшие не сопротивлялись, грабители связывали им руки и ноги изолентой, а потом выносили ценные вещи — в основном ювелирные изделия и деньги. В случае бизнесмена Вайвадса это были деньги и юбилейные монеты.

Всего в уголовном процессе 12 потерпевших, общая сумма материального ущерба — около 50 000 евро.

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