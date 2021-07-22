Swedbank: телефонные мошенники начали говорить по-латышски и используют роботов

Раньше клиенты латвийских банков в основном получали звонки только на русском языке. Когда мошенники не могли ответить на вопросы, заданные на латышском, части клиентов это позволяло их распознать. Теперь они начали применять роботизированные возможности звонков, используя и латышский язык, предупреждает Swedbank.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"То, что русский язык не будет единственным языком, используемым мошенниками для обращения к клиентам, к сожалению, уже ожидалось. С развитием технологий улучшаются и инструменты мошенников, позволяющие им выдавать себя за сотрудников банков и хитростью получать данные клиентов, чтобы подключаться к интернет-банку клиентов. Поэтому мы призываем клиентов быть особенно внимательными и не попадаться на подобные звонки якобы банковских сотрудников — не важно, на каком языке они говорят. Любой полученный звонок или SMS, когда кто-то просит вас разгласить или где-то ввести коды Smart-ID или калькулятора, является четким сигналом — это мошенники!" — подчеркивает Вадим Фролов, руководитель отдела обслуживания клиентов Swedbank.

Если кто-то звонит или отправляет SMS с просьбой что-то подтвердить Smart-ID или калькулятором кодов, ни в коем случае нельзя делать этого — подтвержденные таким образом действия нельзя отменить, и это означает потерянные деньги. Банк никогда не звонит и не просит разгласить или ввести на каком-то сайте коды Smart-ID или калькулятора (например, на поддельной домашней странице / в интернет-банке банка). Также банк никогда не отправляет клиентам интернет-ссылки, по которым запрашивает введение своих кодов Smart-ID или калькулятора.

Если сотрудникам Swedbank потребуется распознать клиента, сотрудник банка попросит клиента самого подключиться к интернет-банку, введя в браузере официальный адрес интернет-банка (а не нажав на какую-то ссылку), или самому связаться с Консультационным центром банка.

Банк просит клиентов иметь в виду — если вы приняли звонок мошенника, но свои данные не разгласили, пожалуйста, сообщайте в банк только письменно — отправив сообщение в чате или банковское сообщение в своем интернет-банке. Если мошенникам удалось получить данные клиента, просьба к клиенту незамедлительно сообщить об этом в банк, позвонив по телефону 67444444.