Тайник с сигаретами обнаружили таможенники на российско-латвийской границе

На таможенном посту "Бурачки" Псковской таможни (российско-латвийская граница) выявлена нелегальная табачная продукция. Тайник с сигаретами помогла обнаружить служебная собака.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления ФТС России, во время таможенного осмотра грузового автомобиля, следовавшей из Москвы в Калининград, лабрадор-ретривер по кличке Грей обнаружил тайник.

В ходе досмотра в раме грузовика таможенники обнаружили скрытую полость с 94 черными полиэтиленовыми пакетами. В свертках находились 564 блока сигарет. Согласно маркировке, сигареты произведены в Республике Беларусь.

Сигареты изъяты, по делу начато административное делопроизводство.