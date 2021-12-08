Тайны Рижского Центрального вокзала: обнаружена еще одна потенциально опасная шахта
Foto: LETA

Во время исследований на Рижском Центральном вокзале найдена еще одна замаскированная шахта, которая может представлять потенциальную опасность. По этой причине строительные работы над этим местом временно приостановлены.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным ЛТВ, до 13 декабря Государственное бюро по надзору за строительством ждет от участников строительного процесса разъяснений по поводу нарушений, которые были обнаружены в зоне строительных работ над туннелями "А" и "В".

Представитель Бюро Элина Балгалве пояснила, что вместе с разъяснениями необходимо предоставить проект по выполнению работ, который включает оценку допустимости использования конструкции при проведении строительных работ и условий использования тоннеля.

Проектированием и строительством центрального узла Rail Baltica в Риге занимается строительная компания Bererix, которая объединяет бельгийские и итальянские строительные компании и латвийскую строительную фирму Rere Būve. Bererix отвергла утверждения о том, что предварительное исследование объекта было неполным. Однако после ЧП, которое произошло в минувший четверг на вокзале, и следуя требованиям Государственного бюро по надзору за строительством, в настоящее время на объекте ведутся тщательные исследования.

В ходе исследования были выявлены и другие неизвестные до сих пор секреты вокзала — при изучении старых чертежей выяснилось, что есть еще одна багажная шахта. Правда, расположена она не в зоне, где в настоящее время ведутся работы, а в зоне, где работы запланированы после 2024 года.

Чтобы обнаруженная шахта не несла опасности для посетителей вокзала или работников железной дороги, строители уже проинформировали о находке руководство Latvijas dzelzceļš.

В то же время представители фирмы Bererix уверены, что присутствие пешеходов в туннеле безопасно, поскольку шахты находятся над техническими помещениями, а не в общественных частях станции. Произошедшее также не окажет влияния на график строительства.

Как уже сообщалось ранее, 2 декабря на Рижском Центральном вокзале обрушился потолок в кафе, расположенном в одном из туннелей. Из здания были эвакуированы около 100 человек, сотрудница кафе получила травму головы и шеи. Позже было разъяснено, что под тяжестью фронтального погрузчика, ведущего строительные работы, сломался металлический лист, закрывающий вентиляционную шахту, и через шахту в туннель обрушился грунт. По делу начато расследование.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (8) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим