Тайны Рижского Центрального вокзала: обнаружена еще одна потенциально опасная шахта

Во время исследований на Рижском Центральном вокзале найдена еще одна замаскированная шахта, которая может представлять потенциальную опасность. По этой причине строительные работы над этим местом временно приостановлены.

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По данным ЛТВ, до 13 декабря Государственное бюро по надзору за строительством ждет от участников строительного процесса разъяснений по поводу нарушений, которые были обнаружены в зоне строительных работ над туннелями "А" и "В".

Представитель Бюро Элина Балгалве пояснила, что вместе с разъяснениями необходимо предоставить проект по выполнению работ, который включает оценку допустимости использования конструкции при проведении строительных работ и условий использования тоннеля.

Проектированием и строительством центрального узла Rail Baltica в Риге занимается строительная компания Bererix, которая объединяет бельгийские и итальянские строительные компании и латвийскую строительную фирму Rere Būve. Bererix отвергла утверждения о том, что предварительное исследование объекта было неполным. Однако после ЧП, которое произошло в минувший четверг на вокзале, и следуя требованиям Государственного бюро по надзору за строительством, в настоящее время на объекте ведутся тщательные исследования.

В ходе исследования были выявлены и другие неизвестные до сих пор секреты вокзала — при изучении старых чертежей выяснилось, что есть еще одна багажная шахта. Правда, расположена она не в зоне, где в настоящее время ведутся работы, а в зоне, где работы запланированы после 2024 года.

Чтобы обнаруженная шахта не несла опасности для посетителей вокзала или работников железной дороги, строители уже проинформировали о находке руководство Latvijas dzelzceļš.

В то же время представители фирмы Bererix уверены, что присутствие пешеходов в туннеле безопасно, поскольку шахты находятся над техническими помещениями, а не в общественных частях станции. Произошедшее также не окажет влияния на график строительства.

Как уже сообщалось ранее, 2 декабря на Рижском Центральном вокзале обрушился потолок в кафе, расположенном в одном из туннелей. Из здания были эвакуированы около 100 человек, сотрудница кафе получила травму головы и шеи. Позже было разъяснено, что под тяжестью фронтального погрузчика, ведущего строительные работы, сломался металлический лист, закрывающий вентиляционную шахту, и через шахту в туннель обрушился грунт. По делу начато расследование.