Такси с риском для жизни: водитель ограбил пассажира, вывез за город и бросил в безлюдном месте

Невольным героем событий, достойных триллера, стал гражданин Германии Анатолий Р. (имя изменено), приехавший на несколько дней в Латвию на свадьбу к родственнику. Мужчина стал жертвой нападения со стороны таксиста: тот забрал у пассажира телефон и деньги, избил, а затем отвез на левый берег, где бросил у Даугавы в безлюдном месте.

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По словам пострадавшего, 14 августа он находился в Риге, где они с семьей снимали апартаменты на ул. Тербатес. В пятницу, когда в столице начали отмечать Дни города, проходило много мероприятий. Пока жена отправилась по магазинам, Анатолий решил взять такси, посмотреть город, а затем съездить в Юрмалу, благо, что деньги у него имелись.

"Они действительно покатались по Риге, были и в Юрмале. По дороге таксист почему-то подсадил в машину другого таксиста, тот сел сзади. Уже ближе к вечеру, когда они возвращались, Анатолий, который сидел рядом с водителем, писал сообщения и оставил на коленях телефон. Это был новый iPhone 11 Pro. И тут таксист останавливается, хватает этот телефон, отбирает и говорит, что отдаст его за деньги. Муж стал просить его обратно. Тогда таксист спросил, сколько у него денег. Анатолий сказал, что 160 евро. Тогда они ему сказали, чтоб звонил жене и просил еще. И при этом один из водителей приговаривал: "Разведем этого лошка".

Видимо, они подумали, если муж немного выпил, то можно с ним делать все, что угодно. В итоге, в какой-то момент они оба стали его избивать, отобрали деньги, вывезли за город и бросили", — рассказала супруга пострадавшего — Лидия.

Поскольку Анатолий остался в незнакомом городе без денег и телефона, домой он добирался до глубокой ночи. Да и то повезло, что по дороге попались сердобольные люди, которые согласились фактически в долг отвезти в центр Риги.

"Около 22.00 я вернулась домой и стала беспокоиться, что муж до сих пор не вернулся. Стала звонить ему на мобильный. Трубку поднял незнакомый мужчина, который на вопрос: "А где Анатолий?" начал вымогать у меня деньги. Говорил, что муж остался ему должен за проезд 80 евро. Вообще он выдал нам сразу несколько версий. Сначала он нам сказал, что у мужа не было 80 евро, чтобы расплатиться за поездку, поэтому он якобы отдал водителю свой телефон. Странная версия, если учесть, что iPhone стоил 1500 евро.

Потом он нас уверял, что высадил мужа на ул. Марияс, а телефон тот дал ему в залог, что сейчас принесет деньги за поездку. Мы почти два часа разговаривали, но он так и не ответил, где нам искать Анатолия", — вспоминает Лидия.

В итоге, они договорились, что таксист приедет к апартаментам на ул. Тербатес и все объяснит. Его ждали, но он так и не приехал, хотя и находился поблизости, т. к. сняв трубку после очередного звонка Лидии, он заявил: "Я видел, вас там много. Откуда я знаю, что у вас на уме". При этом, как рассказывает Лидия, таксиста могли зафиксировать камеры видеонаблюдения, установленные на перекрестке.

"Время шло, темнело, Анатолий так и не появился. Потом этот таксист вообще отключил телефон. Нам не оставалось ничего другого, как обращаться в полицию. Поскольку муж — гражданин ФРГ, нам сказали, что не будут ждать положенные 72 часа и объявят его в розыск, если он сам к утру не вернется. Около 04.00 супруг вернулся. Оказывается, его вывезли на другой берег Даугавы и бросили. Избитого и без денег, без связи. Хорошо, что попался ему по пути добрый человек, который помог обраться до центра. Иначе я даже не знаю, чем бы закончилась эта история", — говорит Лидия.

На следующий день потерпевший отправился в Госполицию, где написал заявление о нападении и ограблении. А еще спустя день вернулся домой в Германию.

"Ни номера такси, ни марки машины Анатолий не запомнил. Просто увидел в центре машину с "шашечками", договорился с водителем, и они уехали. Кто ж знал, что поездка закончится реальным детективом? Очень надеемся, что латвийская полиция сможет разыскать нападавших. Страшно представить, что такие люди работают таксистами. Кто знает, сколько людей уже пострадало и сколько еще может пострадать", — резюмировала Лидия.

В пресс-центре Рижского регионального управления полиции порталу Delfi сообщили, что в связи с имевшими место событиями начат уголовный процесс по ч. 1 статьи 175 Уголовного закона Латвии — кража. В рамках расследования назначена экспертиза, чтобы установить, были ли нанесены потерпевшему телесные повреждения.