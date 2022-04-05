Таллинн: суд отправил под арест хулигана, провоцировавшего беженцев
Foto: DELFI.ee

Полицейские задержали 54-летнего мужчину, который в Таллинне беспокоил людей, используя символику агрессора; полиция начала делопроизводство о проступке и суд назначил нарушившему общественный порядок мужчине десять дней ареста.

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В конце марта 54-летний мужчина трижды приходил к расположенному в центре Таллинне отелю под окна ресторана, рисовал в воздухе "Z" и махал в сторону находившихся в ресторане военных беженцев. По словам руководителя службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, полиция не оставляет без внимания случаи, когда в общественных местах используются символы, поддерживающие военную агрессию.

"Z-символике и другим символам, поддерживающим агрессора, нет места в общественных местах. Сейчас в Эстонии находится более 27 000 украинских военных беженцев, которым мы должны предложить безопасность. Понятно, что использование таких символов беспокоит как военных беженцев, так и других жителей Эстонии. О распространении связанной с агрессией символики всегда следует сообщать полиции. Провокации и использование с целью провокации символов неприемлемы, поэтому в рамках делопроизводства о проступке мы ходатайствовали в суде о десяти днях ареста в качестве наказания для мужчины, который намеренно и неоднократно беспокоил военных беженцев", — сказала Тоатер.

По решению суда мужчина должен будет отбыть десять дней ареста. Этот человек знаком полиции и раньше также наказывался за нарушение общественного порядка.

С конца февраля полиция получила около 50 сообщений об использовании в публичных местах поддерживающих агрессию символов. Полиция начала десять делопроизводств, в том числе о нарушении общественного порядка и о порче вещи. Возможное наказание зависит от размера нанесенного ущерба и других обстоятельств.

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