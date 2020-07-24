Таможенник обвиняется в 20 эпизодах взяточничества

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) отправило в прокуратуру Лудзенского района материалы уголовного дела. VID просит начать уголовное преследование бывшего работника Латгальского таможенного пункта за получение и вымогательство примерно 20 взяток.

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Этот человек не работает в VID с октября 2019 года, но это не освобождает его от уголовной ответственности. Уголовный процесс был начат 29 октября 2019 года. Было констатировано, что при оформлении экспортной декларации для иностранного транспорта таможенник многократно вымогал взятку, в противном случае грозясь искусственно затянуть время прохождения контрольного пункта. Объем взятки колебался от 10 до 20 евро.

31 октября нарушитель был признан подозреваемым, и ему было запрещено занимать должности в VID.

По части третьей статьи 320 уголовного закона обвиняемому грозит лишение свободы от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без, и запрет занимать должность на срок до пяти лет.