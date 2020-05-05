Таможенники и пограничники на выходных изъяли почти полмиллиона контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) с коллегами из Государственной пограничной службы во время майских выходных предотвратили несколько попыток провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет. Тайники с сигаретами были спрятаны в грузах с углем и нефтепродуктами.

В минувший понедельник на таможенном пункте "Индра" при проверке прибывшего из Беларуси грузового железнодорожного состава под углем нашли 80 000 сигарет "НЗ" и "Премьер".

Кроме того, 2 мая на ж/д станции в Даугапилсе таможенники при содействии коллег из Latvijas dzelzceļš проверили поезд из Беларуси, где под 11 цистернами нашли тайники, в которых пытались провезти 29 880 сигарет "НЗ" и "Премьер".

Днем ранее на территории Рижского свободного порта при проверке двух вагонов с каменным углем таможенники и пограничники обнаружили почти полмиллиона сигарет "Премьер", "НЗ" и Queen. Подозрения относительно контрабанды под грузом угля появились у таможенников еще на станции "Индра". Чтобы проверить вагоны, их направили на разгрузку в Ригу.

В тот же день на станции "Индра" при проверке другого железнодорожного состава, прибывшего из Республики Беларусь, обнаружили 100 000 сигарет "Премьер" и "НЗ".

По всем фактам обнаружения контрабанды начаты уголовные процессы.

Foto: VID

Foto: VID



