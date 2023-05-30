Таможенники изъяли 169 600 контрабандных сигарет, спрятанных в брикетах и гранулах

Работники Пограничной службы и Таможенного управления Службы госдоходов изъяли 169 600 контрабандных сигарет (8480 пачек), спрятанных в грузовых поездах, ехавших из Росси и Беларуси.

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Сигареты были спрятаны среди торфяных брикетов и гранул из остатков зерновых.

29 мая на пограничном пункте Индрас (граница с Беларусью) в поезде, перевозившем торфяные брикеты, нашли 1000 пачек (20 000 штук) сигарет "Минск" и Queen с белорусскими акцизными марками.

26 мая в Зилупе в поезде, ехавшем из России, среди гранул из остатков зерновых нашли 6880 пачек сигарет NZ и Queen с белорусскими акцизными марками и 600 пачек сигарет Keno без акцизных марок. Всего было изъято 149 600 сигарет и 7489 пачек.