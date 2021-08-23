Таможенники изъяли 266 600 контрабандных сигарет из Беларуси
Foto: VID

На прошлой неделе при проверке грузового поезда и автомобилей на латвийско-белорусской границе было изъято 13 330 пачек или 266 600 контрабандных сигарет, сообщает LETA.

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22 августа на пропускном пункте Индрас сигареты были обнаружены в вагоне с арматурой — 40 200 сигарет NZ и 59 200 сигарет Queen. Всего было изъято 99 400 сигарет, или 4970 пачек с белорусскими акцизными марками.

В Гребнево в этот же день таможенники проверяли грузовик с латвийскими номерами. В холодильном устройстве оказалось 860 пачек или 17 200 сигарет Camel с белорусскими акцизными марками.

19 агвуста при сканировании поезда на пункте Индрас среди древесных гранул таможенники заметили что-то подозрительное. При проверке оказалось, что это 7400 пачек с 150 000 сигаретами NZ.

Сумма налогов, не заплаченных за изъятые сигареты — 45 000 евро.

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