Таможенники нашли в багаже гражданина Беларуси незадекларированные 35 000 евро
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке на КПП "Силене" обнаружили в багаже гражданина Республики Беларусь крупную незадекларированную сумму: он пытался ввезти в Латвию 35 213 евро. Деньги удалось найти служебной собаке.

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Перед тем, как провести контроль, проверяющие спросили у иностранца, перевозит ли он с собой наличные деньги, подлежащие декларированию. Водитель ответил отрицательно, после чего к проверке подключился кинолог со специально обученной собакой. Крупную сумму — евро, доллары и белорусские рубли — удалось найти среди личных вещей

По делу начат уголовный процесс.

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