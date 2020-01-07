Таможенники нашли в посылке из Нидерландов 500 гр опасного психотропного вещества

Сотрудники Службы госдоходов (VID) в конце прошлого года обнаружили посылку, в которой находилась порошкообразная масса растительного происхождения, содержащая, как оказалось, опасное вещество Мitragyna speciosa — кратом.

По данным пресс-службы VID, в посылке из Нидерландов нашли несколько свертков с психотропным веществом. По дену был начат уголовный процесс, в рамках которого в Латвии задержали получателя посылки. Свою вину в содеянном он признал, в настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Кратом (Mitragyna speciosa) — крупное дерево родом из Юго-Восточной Азии; вид рода Митрагина семейства Мареновые (Rubiaceae). Митрагинин, содержащийся в листьях кратома, а также сальвинорин А и 7-гидроксимитрогинин, отнесены к Списку наркотических и психотропных веществ.