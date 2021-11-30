Таможенники обнаружили в багаже незадекларированные 24 705 евро
Foto: VID

В ходе проведения контрольных мероприятий на латвийски-белорусской границе сотрудники Таможенного управления Службы госодоходов предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированной суммы наличными в размере 24 705 евро. Деньги были спрятаны в личных вещах пассажира грузовой машины.

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29 ноября 2021 года на контрольно-пропускном пункте Силене из Беларуси в Латвию въехал грузовик с российскими номерными знаками. В автомобиле находился пассажир, который на вопросы таможенников, имеются ли у него декларируемые товары или суммы, ответил отрицательно. В ходе досмотра машины и багажа пассажира, у таможенников возникли подозрения, что в сумке мужчины находится незадекларированная сумма.

В ходе углубленной проверки выяснилось, что в сумке и между документами спрятаны банкноты. Мужчина пытался провезти 22 990 евро, 1210 долларов США, 49 400 российских рублей, 5 беларусских рублей и 340 злот. В перерасчете на евро — общая сумма составляет 24 705,64 евро. Деньги были изъяты. Управление налоговой и таможенной полиции возбудило уголовный процесс о возможной легализации средств, нажитых преступным путем.

VID напоминает, что, пересекая границу Латвии (при въезде и выезде), на внешних границах с ЕС, необходимо декларировать наличные денежные средства, если сумма превышает 10 000 евро.

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