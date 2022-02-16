Таможенники обнаружили в поезде 138 800 контрабандных сигарет в грузе минеральных удобрений
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Работники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), производя контрольный осмотр поезда, нашли 6 940 пачек с сигаретами (более 138 тысяч сигарет), которые были спрятаны в грузе с минеральными удобрениями, сообщили агентству LETA представители СГД.

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Во вторник, 15 февраля, на основании результатов анализа сканированных изображений состава поезда, сотрудники пункта таможенного контроля Резекне II досмотрели вагон, в котором в Латвию везли груз минеральных удобрений из Россия.

В ходе углубленной проверки сотрудники таможни обнаружили, что в минеральное удобрение зарыто 15 обернутых черной полиэтиленовой пленкой коробок с сигаретами NZ Gold и Premjer.

В результате проверки было изъято 138 800 сигарет или 6 940 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Сумма неуплаченных налогов государству за изъятые сигареты составляет более 24 000 евро.

При обнаружении в ходе таможенного контроля признаков уголовного правонарушения материалы дела были переданы в Департамент налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В январе 2022 года Таможенное управление СГД предотвратило ввоз в Латвию в общей сложности 6,09 млн контрабандных сигарет, осуществив меры таможенного контроля.

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