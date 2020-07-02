Таможенники обнаружили в порту почти 5 млн. контрабандных сигарет

Сотрудники таможни Службы госдоходов (VID) при проверке груза в Вентспилсском порту обнаружили и изъяли 4 740 000 сигарет (237 000 пачек).

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Табачные изделия были спрятаны в грузовой фуре, которая, судя по документам, должна была перевозить плитку для ванных комнат. Груз, который нашли в ходе сканирования, предназначался для перевозки в Швецию.

Всего в ходе таможенного контроля изъято 4 740 000 сигарет Winston Blue без акцизных марок. По приблизительным подсчетам, сумма налогов, неуплаченных за акцизный товар, составила около 888 000 евро. По делу начат уголовный процесс.