Таможенники предотвратили нарушение санкций ЕС: в Беларусь вернули 383 тонны нефтепродуктов
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На прошлой неделе сотрудники Службы госдоходов (VID) констатировали случай нарушения европейских санкций в отношении Беларуси. В результате мер контроля, предпринятых Таможенным управлением VID, предотвращена попытка незаконного ввоза в Латвию 383,8 тонны нефтепродуктов, подпадающих под санкции Европейского Союза.

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Латвийские предприниматели, участвующие в цепочке поставок грузов, предприняли все необходимые меры, чтобы отправить товар обратно в Беларусь.

В пресс-центре Службы госдоходов пояснили, что с 25 июня 2021 года, когда вступили в силу поправки к регламенту Европейского Союза об ограничительных мерах в отношении Беларуси, Таможенное управление VID усилило меры таможенного контроля для предотвращения перемещения товаров, подпадающих под санкции. Кроме того, ведется контроль за тем, не вовлечена ли в сделку компания, попавшая в санкционный список.

Таможенное управление контролирует, чтобы нелегально не были бы ввезены нефтепродукты и другие запрещенные товары, например, как товары двойного назначения, хлорид калия ("поташ") и товары, используемые при производстве табачных изделий. В Службе госдоходов отметили, что особое внимание также уделяется конкретным лицам и организациям из Беларуси.

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