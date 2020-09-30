Таможенники предотвратили незаконный вывоз омолаживающих средств и медикаментов

Незаконный вывоз 49 упаковок с препаратом для омоложения и лекарственными средствами, не предъявленных таможенному контролю, пресекли сотрудники таможенного пост "Убылинка" Псковской таможни (российско-латвийская граница).

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По данным пресс-службы Северо-западного управления ФТС РФ, в кабине грузовика среди вещей, принадлежавших водителю, таможенники нашли коробку с лекарственными препаратами.

Упаковки с раствором гентамицина, адреналина, дексаметазона, инъекционными канюлями, металлическими зажимами и внутридермальными имплантатами (филлерами) изъяты и направлены на товароведческую экспертизу.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.