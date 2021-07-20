Таможенники раскрыли схему незаконного вывоза лесоматериалов из РФ в Латвию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Житель Псковской области подавал декларации на товары в Центр электронного декларирования в Санкт-Петербурге, указав, что в Латвию экспортировано 6 201 км.м леса стоимостью 226 000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления, при декларировании россиянин предоставлял фиктивные контракты с латвийской фирмой.

По сведениям таможни, латвийская организация заключала контракты с российской стороной на поставку лесоматериалов другой сортности, качества и стоимости. В рамках этих контрактов в адрес латвийской фирмы более 9 000 м.куб. березового кряжа, общей стоимостью более 690 000 евро.

По указанным контрактам российской фирмой получены все деньги.
Однако при этом декларирование товаров в рамках этих контрактов не осуществлялось, также эти контракты не предоставлялись и таможне.

Возбуждено два уголовных дела.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM