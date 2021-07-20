Таможенники раскрыли схему незаконного вывоза лесоматериалов из РФ в Латвию

Житель Псковской области подавал декларации на товары в Центр электронного декларирования в Санкт-Петербурге, указав, что в Латвию экспортировано 6 201 км.м леса стоимостью 226 000 евро.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления, при декларировании россиянин предоставлял фиктивные контракты с латвийской фирмой.

По сведениям таможни, латвийская организация заключала контракты с российской стороной на поставку лесоматериалов другой сортности, качества и стоимости. В рамках этих контрактов в адрес латвийской фирмы более 9 000 м.куб. березового кряжа, общей стоимостью более 690 000 евро.

По указанным контрактам российской фирмой получены все деньги.

Однако при этом декларирование товаров в рамках этих контрактов не осуществлялось, также эти контракты не предоставлялись и таможне.

Возбуждено два уголовных дела.