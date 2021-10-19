Таможня берет добро: накопления в 2 млн евро и подарки от родственников на сотни тысяч евро

Одна неназванная сотрудница латвийской таможни накопила в банке два миллиона евро, многие таможенники получили от родственников подарки на сумму более ста тысяч, а у других их коллег очень прибыльная дополнительная работа.

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К таким выводам в результате проведенного расследования пришли журналисты программы "Открытые файлы" Латвийского радио, опубликовавшие записанные сотрудниками правоохранительных органов разговоры из материалов дела Тереховской таможни, в ходе которого были задержаны 29 таможенников.

Latvijas avīze напомнает, что в начале апреля Служба госдоходов (VID) сообщила о массовых задержаниях сотрудников таможенного контрольного пункта Терехово по подозрению в коррупции. В опубликованном на прошлой неделе расследовании программы Латвийского радио "Открытые файлы" сообщается, что ни VID, ни прокуратура, курирующая расследование, официально не разглашают подробностей о том, что привело к массовому задержанию таможенников в Терехово.

Однако в распоряжении Латвийского радио в настоящий момент есть неофициальная информация о том, что правоохранительные органы вели наблюдение за таможенным постом в Терехово уже на протяжении длительного времени. В зону контроля попали две смены таможенников, работающих в Терехово. Сотрудники таможни могли брать деньги у клиентов — грузоперевозчиков. Полученные средства хранились в шкафчике пустой раздевалки, а затем таможенники делили их между собой.

Указанные факты зафиксировала полиция, а в распоряжении авторов программы "Открытые файлы" есть имена основной части задержанных подозреваемых. При этом некоторые сотрудники таможни продолжают работу уже на протяжении более чем полугода с момента массового ареста. Ситуацию официально прокомментировала VID: из 29 первоначально задержанных работников таможни работу продолжают шестеро старших таможенных инспекторов, со стороны которых не были зафиксированы действия преступного характера. Двое сотрудников отстранены от выполнения рабочих обязанностей до момента вынесения решения по дисциплинарному делу. Уголовный процесс продолжается в отношении 22 подозреваемых, ни один из них не находится при исполнении служебных обязанностей.

Среди задержанных не только те, кто служит государству относительно недавно, но и сотрудники, исполняющие свои обязанности не менее 20 лет. При этом трое из них уже попадали в поле зрения VID и других госучреждений в связи с подозрениями в сокрытии контрабанды еще в начале 2000-х годов.