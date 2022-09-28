Таможня предотвратила провоз 150 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов в ходе досмотра товарных поездов на латвийско-белорусской границе предотвратили попытку провоза в Латвию 150 000 контрабандных сигарет, сообщили в VID.

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Во вторник, 27 сентября в ходе досмотра товарного поезда, въехавшего с территории Беларуси, у кинологов возникли подозрения в том, что в грузе находятся незадекларированные товары. В ходе физического контроля выяснилось, что в грузе с чугуном были спрятаны пачки с сигаретами - всего 40 000 сигарет NZ (2000 пачек) с белорусскими акцизными марками.

Накануне - в субботу, 24 сентября в ходе досмотра товарного поезда, прибывшего из Беларуси, в грузе с чугуном также были обнаружены контрабандные сигареты. Всего было изъято 30 000 сигарет NZ и Premjer (1500 пачек) с белорусскими акцизными марками. В тот же день в ходе видеонаблюдения и анализа изображений сканера сотрудники таможни обнаружили сигареты в другом составе. Также в грузе чугуна были спрятаны 14 упаковок. В них находились 80 000 сигарет NZ и Queen (4000 пачек) также с белорусскими акцизными марками.

Материалы дела переданы в управление налоговой и таможенной полиции VID.