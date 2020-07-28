В понедельник, 27 июля, после девяти часов вечера в ТЦ Akropole были эвакуированы посетители торгового центра, сообщили порталу Delfi очевидцы. Причиной эвакуации называют пожар в мужском туалете.

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Очевидцы сообщают, что ТЦ Akropole эвакуировали из-за пожара в мужском туалете. У торгового центра видны пожарные машины.

В сообщении торгового центра в Instagram говорится, что причина возникновения пожара в мужском туалете пока не установлена. В целях безопасности посетителей и работников торгового центра людей эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как только последствия возгорания будут ликвидированы, торговый центр возобновит свою работу в соответствии с рабочим временем.