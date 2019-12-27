Телефонные мошенники-брокеры выманили у латвийцев почти полмиллиона евро

"Финансовые специалисты" звонят латвийцам и убеждают вкладывать деньги в сомнительные интернет-платформы, где якобы можно заработать. Они говорят только по-русски и ведут себя очень навязчиво, временами даже агрессивно. Полиция призывает не доверять им свои деньги, сообщает LETA.

Мошенники убеждают людей вкладывать деньги в незарегистрированные в Латвии интернет-платформы, в названиях которых используются такие слова как gfbroker, alegramarkets, market-invest, maximarkets и т.п. На этих платформах пользователи могут покупать и продавать акции, что создает обманчивое впечатление, будто на них возможно заработать.

В ходе разговора звонящие предлагают продолжить разговор в Skype. "Финансовые специалисты" не знают латышского и говорят только по-русски. Как отмечает полиция, телефонные номера, которые используют "брокерские компании", зарегистрированы в разных странах — Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и т.д. Есть подозрение, что это организованная иностранная группа.

На данный момент полиция получила более 25 заявлений от людей, которые потеряли деньги — в общей сумме более 460 000 евро.