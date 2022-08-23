Телефонные мошенники стали действовать в паре "полицейский — работник банка"

В середине августа в Латвии активизировались телефонные мошенники, действующие в паре: один из них представляется банковским работником, второй — полицейским. Об этом рассказали представители банка

Citadele.

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"Клиентам в настоящее время поступают звонки на русском языке от якобы сотрудника полиции, который сообщает им о подозрительной операции на банковском счете клиента или о кредите, якобы выданном на его имя.

При необходимости к разговору подключается второе лицо, или же клиент получает второй звонок, в котором мошенник выдает себя за сотрудника банка и подтверждает слова полицейского. Далее вас просят выполнить действия со Smart ID, MobileSCAN или предоставить доступ к интернет-банку или данные платежной карты", — пояснили в банке.

При этом в Citadele напомнили, что ни сотрудники банка, ни полицейские никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные об их счетах.