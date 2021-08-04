Телефонные мошенники стали выдавать себя за полицейских: мужчина лишился 10 000 евро

Выдав себя за представителей полиции, телефонные мошенники украли у жителя Латвии 10 000 евро, сообщили в пресс-центре Госполиции.

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За последнюю неделю зарегистрированы новые случаи мошенничества и попытки выманивания денег — мошенники адаптировали схему и при обзвоне населения выдают себя за работников полиции, пытаясь получить доступ к банковским счетам и личным данным населения. Государственная полиция предупреждает, что полиция никогда не запрашивает доступ к банковским счетам, подчеркнули в пресс-центре.

В одном случае мошенникам удалось обмануть человека на крупную сумму денег — более 10 000 евро. В Латгальский участок рижского регионального управление государственной полиции обратился мужчина, который сказал, что ему позвонил представитель полиции, который, разговаривая по-русски, обманным путем украл у него деньги.

По словам Розите, схема мошенничества очень похожа на схему мошенничества с фиктивным сотрудником банка. Мошенники выдают себя за специалистов по кибербезопасности или сообщают о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал один из родственников того, кому они звонят. Также они могут рассказывать о подозрительных сделках с банковским счетом, в результате чего мошенники пытаются получить доступ к счету и личным данным адресата. Переговоры обычно ведутся на русском языке.

Государственная полиция подчеркивает, что полиция, представители банков и другие государственные должностные лица никогда не будут требовать раскрытия личной информации населения и призывает проявлять осторожность и не соглашаться на установку программ удаленного доступа на свой компьютер или на участие в сомнительных транзакциях.

В случае, если человек стал жертвой мошенничества и у него украдены деньги, важно как можно скорее связаться со своим банком, а затем обратиться в ближайшее отделение государственной полиции.

В полиции напоминают, что мошенники используют разные методы, поэтому следует быть очень осторожными при общении с незнакомыми людьми по телефону и не раскрывать свои личные данные, особенно, если звонят с неизвестного номера.

Государственная полиция призывает людей быть осторожными, если во время телефонного разговора мошенники оказывают на них давление — мошенники торопят адресатов и используют их слабости, чтобы побудить их принимать быстрые, необдуманные решения. Такой разговор необходимо прекратить.