Телефонные мошенники выдают себя за полицейских: за месяц уже более 200 заявлений

В течение августа Госполиция получила десятки заявлений от жителей Латвии, ставших жертвами телефонных мошенников, которые теперь представляются работниками Госполиции и пытаются обманным путем получить личные данные и информацию о банковских счетах потерпевших.

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В Рижском регионе за месяц жителями было получено более 200 звонков. Всего мошенникам удалось за это время выманить 63 300 евро.

Много звонков от мошенников фиксируется и в других районах Латвии. Мошенникам при помощи технологий удается таим образом сгенерировать номер, что жертвы думают о том, что им звонят оперативные службы 110 или 112.

"Обратите внимание, что даже если звонок поступает из полицейского участка, получатель звонка увидит на экране телефона не номер 110 или 112, а более длинный номер, начинающийся с +371. Кроме того, ни полиция, ни другие оперативные службы никогда не позвонят, чтобы узнать конфиденциальную информацию и данные банковского счета", — напоминают в полиции.

В полиции пояснили, что телефонное мошенничество было актуально и в прежние годы, когда преступники выдавали себя за сотрудников банка и пытались выудить данные кредитных карт или вовлечь жителей инвестировать в несуществующие финплатформы.

Этим же летом в Госполицию все чаще поступает информация о том, что говорящие на русском языке мошенники представляются сотрудниками Госполиции, муниципальной полиции, Миграционной полиции и других местах. В ряде случаев мошенники выдавали себя за сотрудников полиции, которых зовут Анна Янсоне, Мария Захарова и т.п.

Преступники сообщают получателям звонков, например, что кто-то совершал незаконные действия на их банковских счетах или что другие лица запрашивали кредиты на их имя. Мошенники пытались получить личные данные и данные банковских счетов жителей, обещая оказать помощь.

Таким образом у жительницы Олайне с банковского счета мошенники похитили 10 102 евро. У жителя Вентспилса преступники, представившись сотрудниками полиции, выманили 3000 евро. Больше всех не повезло жительнице Гулбене, у которой под предлогом "предотвратить "отмыв" денег неизвестными мошенниками", украли со счета 20 000 евро.

Поо всем фактам начаты уголовные процессы.