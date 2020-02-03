Телефонные мошенники выманили у пенсионерки 5000 евро

В минувшие выходные телефонные мошенники, представившись работниками полиции, выманили у пенсионерки почти пять тысяч евро.

Женщина 1934 г.р. рассказала, что ей позвонил некий мужчина. Он, что ее сын виновен в аварии, поэтому арестован. Но мать может ему помочь - для улаживания дела, нужно заплатить 20 тысяч евро. Потом звонивший якобы передал трубку полицейскому, который продолжил разговаривать с женщиной до тех пор, пока к ней не приехали за деньгами.

В квартиру к пенсионерке заявились двое - мужчина и женщина и забрали 4900 евро. Как только деньги оказались в руках злоумышленников, на другом конце провода пошли гудки.

Только на следующее утро женщина выяснила, что с сыном все в порядке, и обратилась в полицию. Юрмальский участок полиции начал уголовно дело по статье мошенничество, совершенное группой лицо по предварительному сговору.

В таких ситуациях мошенники обычно выдают себя за полицейских, врачей, адвокатов. Однако, в Госполиции подчеркивают - полицейский никогда не будет просить деньги за улаживание таких ситуаций, это недопустимо, кроме того, уголовно наказуемо.

Если вы столкнулись с подобного рода мошенничеством просьба звонить в полицию по номеру 110.