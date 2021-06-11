Телефонные мошенники выманили у своих жертв 3000 евро

Госполиция продолжает получать заявления от обманутых граждан, ставших жертвами телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банков, а затем выманивают доступ к интернет-банку и опустошают счета. В Видземском регионе за последнее время у жителей таким образом украли около 3000 евро.

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По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 22 мая у жительницы Гулбене мошенники украли с банковского счета 1000 евро. Женщина получила сообщение, якобы отправлено банком, в котором ей предлагалось отменить некую сделку. В результате, войдя по ссылке на сайт, указанный в сообщении, потерпевшая перечислила со своего счета 1000 евро на счет неизвестного ей лица.

В июне мошенники обманули еще одну женщину: преступник позвонил ей на телефон, представился банковским работником и попросил назвать номер банковской карточки и и другие сведения. Позже потерпевшая констатировала, что с ее счета сняли 1150 евро. По этому делу также был начат уголовный процесс.

Полиция в очередной раз призывает жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не называть свои данные незнакомцам, которые выдают себя за банковских сотрудников.