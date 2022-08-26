Телефонный хулиган придумал поножовщину и аварию, а затем позвонил в полицию

На прошлой неделе Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи получили сообщение из Кулдиги о возможном преступлении и об аварии. Информация о том, что заявителю угрожали ножом, не подтвердилась. Ложным оказалось и сообщение о столкновении двух мотоциклов, в котором пострадали люди. Полиция установила личность звонившего и привлекла его к ответственности.

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По данным Курземского регионального управления полиции, сообщение о конфликте, в котором фигурировал нападавший с ножом, поступила на пульт дежурного 21 августа, в 00.45. Полицейские прибыли по указанному адресу, однако никого там не застали.

Чуть позже — в 01.30 — в дежурную часть снова позвонили и рассказали об аварии, в которой пострадали мотоциклисты. По указанному адресу были направлены полиция и скорая, однако и на этот раз сигнал не подтвердился.

После обследования местности стражи порядка направились в сторону Кабиле, где во дворе одного из домов заметили компанию. Чтобы проверить, не звонил ли дежурному кто-то из этой компании, полицейские остановили служебный автомобиль и неоднократно позвонили по номеру телефона, с которого поступили сообщения об обоих инцидентах. Одновременно сотрудники полиции заметили, что один мужчина, реагируя на звонок, извлек из кармана мобильный телефон.

После этого полицейские направились к мужчине и попросили предъявить телефон, после чего было констатировано, что ему звонил сотрудник полиции. Личность телефонного хулигана установлена, свою вину в содеянном он признал.

В отношении "шутника" начаты два административных процесса, за ложные звонки ему грозит крупный штраф.