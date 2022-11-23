Телеграм-каналы публиковали данные латвийских политиков, называя их фашистами: начата проверка

Служба госбезопаности начала проверку телеграм-каналов, позиционирующих себя как "антифашистские" и публикующие информацию о "фашистах", которыми они считают многих латвийских политиков и известных в обществе людей.

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Под "прицел" телеграм-каналов попали политики правящих партий, которых администраторы каналов обвиняют в русофобии, и многие известные люди. Среди них — звезда фильма "Души в снежном вихре" Ото Брантевич (состоящий в "нацистском" мотоклубе), актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов (выступающий в поддержку Украину и подписавший письмо против мэра Даугавпилса Элксниньша после его высказываний о российском Крыме) и руководитель Ziedot.lv Рута Диманте.

В телеграм-каналах под информацией о каждом человеке написана информация, по какой статье уголовного кодекса РФ его можно обвинить. Среди недавних постов в одном из этих каналов была выложена фотография факельного шествия (вероятно, сделанная 18 ноября) и сказано, что длина этой колонны 420 метров, ширина около 10, площадь — в 10 раз меньше, чем у залпа ТОС-1А "Солнцепек". При этом каналы активно вербуют сторонников для пропаганды на территории стран Балтии и обещают активные действия, "о которых нельзя говорить публично", а "когда запахнет жареным" — сделать своих соратников "новой элитой".

О том, что начата проверка, Служба госбезопасности сообщила у себя в Twitter.