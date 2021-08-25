Телеканал сообщил подробности трагической гибели депутат РД Александра Кузьмина

В понедельник, 23 августа, на железнодорожных путях в Риге произошел трагический случай. Под локомотив попал мужчина в возрасте 37 лет. Он скончался на месте происшествия, сообщает skaties.lv со ссылкой на передачу Degpunktā телеканала TV3. Журналисты Degpunktā выяснили, что погибший - это депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Александр Кузьмин.

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Несчастный случай произошел вечером в Дзирциемсе на железнодорожных путях неподалеку от дома по адресу улица Тапешу, 46. Вечером группа подростков издалека заметила мужчину, он быстро пытался перейти пути, по которым шел локомотив.

"Три девочки, подростки, они шли по той стороне. И вот он бежал отсюда. Они подошли. Думали, что, может быть, он просто рядом упал. А когда они подошли, то увидели, что голова отдельно, тело отдельно", - рассказала местная жительница. "И вот, он бежал... Они тогда подбежали, увидели, что все плохо, и вызвали полицию", - сообщила она.

Локомотив после инцидента остановился практически на том же месте, где произошел несчастный случай. Это означает, что его скорость была невелика. Местные жители рассказали, что движение на этом участке ж/д, ведущем из Засулаукса в Болдераю, не очень активное: за день проходят два-три состава, а машинисты всегда сигналят, предупреждая о приближении поезда, и следуют с небольшой скоростью.

Полиция возбудила уголовный процесс, чтобы выяснить детали происшествия.

Неофициальные источники сообщили журналистам Degpunktā, что погибший - это депутат Рижской думы Александр Кузьмин. Местные жители опознали своего соседа по фотографиям, размещенным в средствах массовой информации.

Александр Кузьмин был депутатом от РСЛ и активным латвийским правозащитником.