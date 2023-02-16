Telia заблокировала более 2,5 млн мошеннических звонков в Эстонии: звонят и из Латвии

В 2022 году системы безопасности Telia заблокировали более 2,5 млн мошеннических звонков из-за рубежа, направленных против жителей и предприятий Эстонии.
Всего за 2022 год системы безопасности Telia заблокировали 2,51 млн звонков. Это были так называемые звонки Wangiri, также известные как односекундные или пропущенные звонки. Цель таких звонков — сделать короткий пропущенный звонок и побудить людей перезвонить на неизвестный иностранный номер, что обычно приводит к тому, что звонящему позже выставляется крупный счет.
По словам руководителя отдела управления рисками Telia, в течение многих лет в группе Telia Company используется система массовой блокировки звонков, которая позволяет идентифицировать и блокировать звонки Wangiri.
"Благодаря этому решению мы ежемесячно предотвращаем большое количество звонков Wangiri в Эстонии. Так как Эстония — маленькая страна, количество мошеннических звонков в нашу сторону довольно невелико. Для сравнения, в прошлом году Telia заблокировала почти 30 миллионов звонков Wangiri в направлении Швеции, а в Норвегии — более 70 миллионов", — добавил руководитель отдела управления рисками Telia Андреас Мейстер.
Страны, из которых в прошлом году поступали мошенничкские звонки Wangiri в Эстонию, разбросаны по всему миру. Однако наибольшее количество таких звонков, заблокированных фильтрами безопасности Telia, поступило из Швеции, Финляндии, Чехии, Литвы, Ирландии, Латвии, Польши, Нидерландов и Австрии. При этом мошеннические звонки в Эстонию также поступали из достаточно отдаленных точек мира, таких как Сенегал, Танзания, Тунис, Судан и пр.