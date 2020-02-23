"Тело покойной позже нашли в чужой клумбе": VSAA уточнил детали уголовного дела о пенсии

В январе этого года был осужден мужчина, которого признали виновным в незаконном использовании банковской карточки покойной матери: мужчина снял с ее карточки деньги. Однако тело пожилой женщины нашли позже: ее закопали в клумбе на чужом участке. Ранее Госагентство социального страхования (VSAA) не знало об этом факте. В итоге, в рамках уголовного дела VSAA было признано потерпевшей стороной.

Как ранее уже сообщал портал Delfi, в конце января Земгальский районный суд приговорил к 100 часам принудительных работ мужчину, который снимал с карты Citadele banka, принадлежащей его матери, пенсию. В сентябре 2018 года, зная, что его мать скончалась 30 августа, а также тот факт, что она ежемесячно получает пенсию, он направился в Вецумниеки, где снял в банкомате с ее карточки 145 евро. Деньги он истратил на свои личные нужды.

VSAA сообщает, что о факте смерти женщины они не знали, поэтому в сентябре ей перевели пенсию в полном объеме. До тех пор, пока полиция проводила процессуальные действия по факту обнаружения тела женщины, ее не могли похоронить, следовательно, у VSAA не было оснований выделить сыну деньги на погребение матери.

Свою вину в содеянном мужчина признал.