Тело пропавшей в Межциемсе женщины нашли волонтеры Вezvests.lv
Foto: Bezvests.lv

25 апреля в результате поисковой операции члены добровольческой организации по поиску без вести пропавших bezvests.lv в Межциемсе нашли тело пропавшей 78-летней Татьяны Давыдовой. К сожалению, без признаков жизни.

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По данным организации, в ходе поисковой операции территорию осмотрели с дрона и "прочесали" пешком. Тело женщины обнаружила группа кинологов с немецкой овчаркой Каспером и кане-корсо Джедаем.

"Каспер вывел от места жительства и показал направление, а Джедай
продолжил работу и привел к месту нахождения пропавшего человека, но, к сожалению, женщина была уже без признаков жизни", — сообщает
bezvests.lv.

Bezvests.lv выражает соболезнования семье женщины и благодарит всех, кто делился информацией об ее пропаже и участвовал в поисках.

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rus.DELFI.lv

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