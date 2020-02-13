Тенерифе: у гражданина Латвии в аэропорту изъяли 2, 4 кг наркотиков

Агенты Национальной полиции Испании арестовали 36-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина прибыл в Тенерифе рейсом из Риги после остановки в государстве-члене Шенгенской зоны и был перехвачен сотрудниками правоохранительных органов, когда выезжал за пределы аэропорта.

После идентификации личности агенты Национальной полиции приступили к проверке багажа латвийца. Их внимание привлекли герметично запечатанные банки, спрятанные в личных вещах. Как отмечает La Vanguardia, всего изъято 1,8 кг героина и 0,6 кг MDMA (экстази).

Как отмечает издание, задержание наркокурьера стало возможным благодаря информации, полученной сотрудниками аэропорта Сюр-Рейна-София. По делу начато следствие.