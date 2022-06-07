Tet: в 2021 году киберпреступники выманили у латвийцев 14,5 млн евро

Обобщенные данные Tet свидетельствуют о том, что преступность в цифровой среде продолжает расти. За первые пять месяцев этого года две трети (65%) всех электронных писем, отправленных через основную интернет-сеть Tet, были спамом.

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Злоумышленники используют спам для получения списка контактов получателя и других незаконных выгод. Только треть из э-мейлов были коммуникационными письмами, а 0,4% содержали вирусы. Статистика Государственной полиции также говорит о том, что в 2021 году у жителей Латвии через различные международные мошеннические схемы киберпреступники выманили около 14,5 миллионов евро. В этом году высокая активность киберпреступников продолжается.

"За первые пять месяцев этого года объем спама увеличился на 19%, достигнув 26 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число электронных писем с вирусными приложениями увечилось на 38%. Все эти э-мейлы были заблокированы. Эта негативная тенденция роста, скорее всего, сохранится, особенно учитывая последний месяц", — рассказал гендиректор по технологиям Tet Дмитрий Никитин.

"Большая часть этого спама содержит фишинговые ссылки, которые пытаются заманить неопытных или недостаточно осведомленных людей. Пользователи могут даже не понять, что это мошенничество, и ввести пароль или другую запрашиваемую информацию. Поэтому всем нужно быть осторожными и защищать свои данные, создавать надежные пароли и делиться своим опытом, сообщая другим о возможном мошенничестве".

Несмотря на то, что правоохранительные учреждения регулярно предупреждают жителей о существующих видах мошенничества, непрерывно изобретаются новые способы обмана. Значительная часть мошенничества осуществляется через электронную почту или аккаунты в социальных сетях.

"Спам опасен тем, что он может содержать вредоносные программы — их открытие может поставить под угрозу вашу компьютерную систему. Они также могут содержать ссылки на поддельные кредитные организации. За последние месяцы в отделения Государственной полиции по всей Латвии поступило несколько десятков заявлений от людей, у которых обманом выманили деньги, используя поддельный интернет-банк", — сообщил руководитель Отдела по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Руслан Григс.

Учитывая, что этот вид преступлений в основном совершается организованными преступными группами из-за рубежа, возврат денежных средств является сложным и трудоемким процессом. В таких случаях осуществляется международное сотрудничество, причем часто преступные группировки находятся за пределами стран-участниц ЕС. Именно поэтому людям необходимо быть особенно бдительными: критически оценивать любую полученную информацию, в том числе электронные письма или письма от незнакомых людей, проверять, чтобы ссылка интернет-банка, в которой они намерены ввести свои банковские реквизиты и PIN-коды, полностью соответствовала оригиналу.

Если мошенники сняли деньги с банковского счета, сначала следует немедленно связаться со своим банком, а затем обратиться в ближайшее отделение Госполиции.

Тот факт, что только 43% людей в возрасте 16-74 лет в Латвии обладают базовыми навыками цифровой грамотности, что ниже среднего показателя по ЕС, показывает, что латвийскому обществу еще многому предстоит научиться, чтобы дать отпор цифровым мошенникам.