Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии в области литературы Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета (КС) обратились к международному сообществу с просьбой поддержать КС.

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"Я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы", — пояснила Тихановская. "Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле… Настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены", — добавила она.

Экс-кандидат в президенты напомнила, что многие лидеры этого органа белорусской оппозиции — в тюрьме или за пределами страны. Кроме того, в последнее время власти, по словам Тихановской, начали вводить новые "законы", которыми пытаются оправдать массовые репрессии".

Послание международному сообществу Светлана Тихановская сопроводила обращением на платформе YouTube, которое она записала на английском языке.

Ранее, 2 апреля, Комитет государственной безопасности Беларуси включил экс-кандидата в президенты, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка, комментируя ситуацию для DW, назвал тогда обвинения КГБ нелепыми: "Силовики стараются выслужиться перед Лукашенко".

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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лауреат Нобелевской премии Лукашенко Светлана Тихановская YouTube Европарламент КГБ ОБСЕ ООН Совет Европы США
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