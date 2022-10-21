Торнякалнс: задержаны подозреваемые в уличных грабежах

Государственная полиция раскрыла два ограбления, которые были совершены в октябре в Торнякалнсе. Задержаны трое мужчин, суд избрал для них меру пресечения — арест, сообщили в Государственной полиции.

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Одно из ограблений произошло 1 октября в районе Виенибас гатве. Мужчина шел по улице и неожиданно почувствовал сильный удар по челюсти. Он потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что у него пропал мобильный телефон и кошелек. О случившемся он сообщил в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — мужчину 1985 г.р., который ранее уже неоднократно был судим, главным образом за грабежи в Латвии и за границей, а также за незаконный оборот наркотических средств. В пятницу, 14 октября он был задержан, а 16 октября по решению суда — арестован. Украденный мобильный телефон удалось найти. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В свою очередь, вечером 7 октября Госполиция получила от медиков информацию о том, что в больницу доставлен избитый мужчина. Стражи порядка выяснили, что на него напали, когда он просто шел по улице. Нападавших было двое — они распылили своей жертве в глаза газ, повалили на землю и стали пинать ногами. Когда пострадавший очнулся, то понял, что у него украли мобильный телефон и кошелек.

Ограбление совершили двое местных жителей — 196 г.р. и 1994 г.р., оба были задержаны 18 октября. В ходе обыска по месту их жительства, стражи порядка нашли украденный телефон. Оба мужчины ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение различных нарушений, в том числе один из них был судим на изнасилование, а второй — за совращение.

Начат уголовный процесс, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до восьми лет. 20 октября суд избрал меру пресечения — арест.