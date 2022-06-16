Трагедия на Бривибас гатве: погиб велосипедист
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По информации пресс-центра Госполиции, 15 июня, в 22.53 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на Бривибас гатве упал управлявший велосипедом мужчина. Пострадавший скончался.

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Полиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия и устанавливает причину смерти велосипедиста.

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