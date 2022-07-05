Трагедия на Елгавском шоссе: автомобиль насмерть сбил женщину

В результате ДТП, которое произошло 5 июля, в 11.48 на Елгавском шоссе, погибла женщина.
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По предварительным данным, неподалеку от Петерниеков женщину сбил автомобиль Volkswagen. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Полиция начала уголовный процесс.
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