Трагедия на охоте под Ригой: генералу полиции Шулте хотят предъявить обвинение в убийстве
Foto: LETA

Спустя полгода после трагической охоты в окрестностях Риги, в которой участвовал высокопоставленный полицейский, наконец наступила ясность. Бюро внутренней безопасности (БВБ) в ходе расследования установило, что от пули генерала на охоте погиб предприниматель, и Юрису Шулте может грозить длительный срок лишения свободы или даже пожизненное заключение. Об этом сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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В то же время стало известно, что министр внутренних дел хочет сменить многолетнего руководителя БВБ Валтера Мурниекса. Причины неясны, поэтому это породило различные спекуляции.

Новость о трагической охоте, на которой был убит представитель охранного бизнеса Янис Гаркалнс и в которой участвовал генерал полиции Юрис Шулте, появилась в СМИ спустя неделю после инцидента.

После нескольких дней колебаний полиция подтвердила участие Шулте в охоте, но сообщила, что его роль в инциденте не ясна. Начальник полиции Арманд Рукс срочно отправил Шулте на пенсию, а БВБ начало расследование.

Имеющаяся в распоряжении передачи Nekā personīga неофициальная информация позволяет реконструировать события ночи 26 ноября. Заявку на индивидуальную охоту в Ропажском крае подал Янис Лейманис. В охоте участвовали трое — Лейманис, Гаркалнс и Шулте.

На принадлежащих клубу лугах на расстоянии нескольких сотен метров стояли охотничьи вышки, охотники сидели каждый в своей в ожидании зверей. Возможно, до охоты они употребляли алкоголь. Смертельная пуля попала в Гаркалнса, когда он находился на вышке.

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