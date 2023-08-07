По информации пресс-службы Госполиции, 6 августа, в 13.40, в Сигули (Царникавская волость Адажского края) произошел трагический инцидент, в результате которого погиб человек.
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Как отмечают в полиции, мужчина решил спустить лодку с прицепа в водоем, однако не заблокировал движение микроавтобуса Renault, в результате чего тот сдвинулся и наехал на мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
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