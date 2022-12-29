Трагедия на озере Хольцендорфер: скончался пострадавший гражданин Латвии
Foto: LETA

Гражданин Латвии, который в минувшее воскресенье провалился под лед озера Хольцендорфер близ Дабеля (федеральная земля Макленбург — Передняя Померания), скончался в больнице.

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Ранее уже сообщалось, что вместе с 35-летним латвийцем под лед провалился и его 33-летний друг из Литвы. На помощь попавшим в беду иностранцам бросился мужчина, который ранее предупреждал их об опасности выхода на лед, однако спасти их в одиночку ему не удалось, поэтому он вызвал спасателей.

Пострадавших оперативно доставили в больницы Шверина и Гюстрова.
У пострадавших диагностировали переохлаждение.

Гражданин Латвии находился в воде около 10 минут, его удалось реанимировать и доставить в больницу Шверина. Однако спасти его так и не удалось. Второго пострадавшего уже выписали из больницы.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти латвийца.

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