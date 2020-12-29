Трагедия на озере: один рыбак утонул, утонули два рыбака
Foto: Sputnik/Scanpix

В Краславском крае в минувший понедельник с рыбалки не вернулись два человека. Тело одного из них удалось найти сразу, второго долго искали. Новость о том, что тело найдено, появилось после пяти вечера 29 декабря.

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Вызов о пропавших рыбаках поступил около 21.00. Приехавшие на место происшествия полиция и спасатели обнаружили тело мужчины, провалившегося под лед, в 50 метрах от берега, там же нашли и его ящик с принадлежностями для рыбалки.

В 23.15 спасатели завершили свою работу, с утра 29 декабря поиски на озере продолжились. Тело второго рыбака было найдена в 40 метрах от берега на глубине трех метров.

В ГПСС напомнили, что с начала декабря в водоемах Латвии утонули уже 13 человек, 9 из которых провалились под лед.

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LETA

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LETA
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