Трагедия на озере: один рыбак утонул, второго не могут найти

В Краславском крае в минувший понедельник с рыбалки не вернулись два человека. Тело одного из них удалось найти, второго до сих пор ищут.

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Вызов о пропавших рыбаках поступил около 21.00. Приехавшие на место происшествия полиция и спасатели обнаружили тело мужчины, провалившегося под лед, в 50 метрах от берега, там же нашли и его ящик с принадлежностями для рыбалки.

В 23.15 спасатели завершили свою работу, с утра 29 декабря поиски на озере продолжились.

В ГПСС напомнили, что с начала декабря в водоемах Латвии утонули уже 13 человек, 9 из которых провалились под лед.