Трагедия на трассе Рига — Сигулда: с дороги съехала фура, водитель погиб

По информации Госполиции, 11 апреля, в 17.08 на 86-м км дороги Рига — Сигулда — граница Эстонии (волость Вайвес) в кювет съехал и перевернулся грузовой автомобиль Volvo FH с полуприцепом Jyki V31.

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Как отмечают в полиции, водитель грузовика скончался на месте аварии. Полиция начала уголовный процесс.