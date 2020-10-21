Трагедия на ул. Даугавгривас: водитель BMW увидел полицию и увеличил скорость
Foto: DELFI Aculiecinieks

В ночь на субботу, 17 октября, около 02.00 в Риге произошла трагическая авария: 24-летний водитель не справился с управлением BMW, в результате чего машина перевернулась и сгорела. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте аварии. На этой неделе выяснилось, что он пытался скрыться, заметив полицейский патруль.

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Как выяснил портал Delfi в Госполиции, в ночь на 17 октября полиция проводила контроль скорости на ул. Даугавгривас. Водитель BMW проехал мимо патруля, но, когда заметил это, резко изменил направление и сильно увеличил скорость. В полиции отмечают, что никакой погони за ним не последовало, а полицейская машина подъехала к BMW в тот момент, когда водитель уже совершил аварию.

Ранее уже сообщалось, что водитель выбрал небезопасную скорость, в результате чего потерял управление: машина перевернулась и загорелась. Известно, что у погибшего остался месячный ребенок.

Полиция продолжает расследование дорожного инцидента.

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rus.DELFI.lv

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