Трагедия на железной дороге: под колесами поезда погиб грибник

В минувшую субботу на участке железной дороги между Кудрой и Слокой под колесами поезда погиб человек. Из-за трагедии на несколько часов было нарушено движение поездов, на час опоздал пассажирский поезд "Тукумс 2 — Рига".

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Как отмечает Degpunktā, ЧП произошло сразу же после 20.00: машинист поезда увидел человека на железнодорожных путях и начал экстренное торможение, но было уже поздно. Судя по тому, что у погибшего была при себе корзинка, это, вероятней всего, был грибник.

Представитель AS Pasažieru vilciena Эгилс Крутовс пояснил, что трагический инцидент произошел на безлюдном участке железной дороги. По его словам, поезд вошел в поворот, и в этот момент машинист заметил препятствие на рельсах. Обстоятельства ЧП выясняет полиция.